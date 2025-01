Israel e Hamas aceitaram, esta quarta-feira, um acordo de cessar-fogo para a Faixa de Gaza, que prevê também a libertação de reféns.

O acordo, que acontece após semanas de negociações meticulosas em Doha, capital do Qatar, promete a libertação de dezenas de reféns israelitas mantidos pelo Hamas em várias fases, a libertação de centenas de prisioneiros palestinianos em Israel e permitirá que centenas de milhares de pessoas deslocadas em Gaza regressem ao que resta das suas casas.

Um alto dirigente do Hamas confirmou esta quarta-feira que o grupo islamita palestiniano deu aval ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza com Israel e à libertação dos reféns que mantém em sua posse. A aceitação do Hamas ao acordo foi confirmada por Basem Naim, citado pela imprensa israelita, e a cadeia televisiva al-Jazeera também obteve junto do grupo palestiniano a indicação da sua luz verde ao entendimento.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esperar concluir na noite desta quarta-feira o acordo de cessar-fogo, frisando que ainda há cláusulas por fechar. «Devido à forte insistência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Hamas cedeu à sua exigência de última hora de alterar o posicionamento das forças das IDF no Corredor de Filadélfia. No entanto, vários pontos do acordo ainda não foram finalizados. Esperamos que os pormenores sejam finalizados esta noite», refere o comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita.

O chamado Corredor de Filadélfia é uma zona tampão desmilitarizada de 14 quilómetros de comprimento e 100 metros de largura, que se estende ao longo de toda a fronteira entre o Egito e Gaza.

O primeiro-ministro do Qatar confirmou também esta quarta-feira o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, após 15 meses de conflito, avançando que a trégua deverá entrar em vigor no domingo. No anúncio de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em Doha, foi referido que o acordo alcançado abre caminho para dezenas de reféns israelitas regressarem a casa. Foi confirmada a libertação de 33 reféns por parte do Hamas numa primeira fase da trégua na Faixa de Gaza, cenário de guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas desde 7 de outubro de 2023.

Vão ser libertados 30 palestinianos por cada civil israelita e 50 palestinianos por cada soldado israelita. Leia tudo AQUI sobre o que se sabe do acordo de cessar-fogo e acompanhe o assunto, ao minuto, na CNN Portugal.