Carlo Acutis, italiano que faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, vai ser canonizado a 27 de abril, tornando-se no primeiro santo da geração “Millennial” – aqueles nascidos entre 1981 e 1996.

Nascido em maio de 1991 em Londres, Acutis mudou-se para Monza na infância. Era apaixonado pela informática e programação, pelo que desenvolveu plataformas online para a paróquia de Monza e a pensar nos fiéis, organizando documentos e promovendo dinâmicas.

«Era uma criança comum, mas tinha a qualidade extraordinária de abrir os corações à religião. Usou estas habilidades para espalhar as mensagens. Ele quis ajudar as pessoas, para entenderem que existe vida após a morte. Estava comprometido com os mais necessitados e chegava a ser muito severo consigo mesmo.»

«Se eu quisesse comprar dois pares de sapatos, ele recusava, dizia que um seria suficiente», relata à Reuters a mãe de Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis.

Falecido em outubro de 2006, o jovem foi sepultado em Assis, em abril de 2019, cumprindo um dos derradeiros desejos de Carlo. Até porque, o corpo foi encontrado incorrupto, o que configura um fenómeno raro, para os fiéis algo miraculoso.

Desde então, multidões visitam a Igreja de Assis e o caixão transparente, para ver o jovem revestido de um molde de cera.

São vários os relatos de intercessão divina por orações dedicadas a Carlo Acutis, também conhecido como o “Santo Informático”, "Padroeiro da Internet" ou como o primeiro santo "influencer".

De acordo com o Vaticano, foi verificada a cura de uma criança brasileira de 4 anos, que sofria de uma «grave malformação pancreática», e de uma mulher costarriquenha de 21 anos, à beira da morte após um acidente de bicicleta.

Todavia, para lá deste interesse há o oportunismo comercial. Nos últimos meses, o Vaticano denunciou várias burlas e tentativas de leilão de alegadas relíquias de Carlo Acutis. Ou seja, alegadas partes de roupa, objetos pessoais ou partes do corpo.

São esperadas dezenas de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, em Roma, a 27 de abril, para a cerimónia de canonização de Carlo Acutis. Em todo o caso, a presença do Papa Francisco continua por confirmar.