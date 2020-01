O sorteio do Euromilhões vai passar a ter no mínimo três sorteios anuais de 130 milhões de euros como prémio garantido e os jackpots acumulado podem atingir um valor de 250 milhões de euros, anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Esta reformulação dos prémios, acordada pelos 10 operados do jogo, é uma das novidades na mudança de imagem do Euromilhões, que será visível a partir do dia 4 de fevereiro.

