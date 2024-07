Joe Biden anunciou que não vai concorrer às eleições presidenciais norte-americanas contra Donald Trump. O presidente Biden, de 81 anos, enfrentou pressões crescentes para se afastar, devido a preocupações com a sua saúde, na sequência da sua atuação no debate com Trump. Expressou depois apoio a Kamal Harris, que é a aposta do partido democrata para a sucessão.

Várias figuras democratas revelaram dúvidas sobre a saúde do incumbente, entre elas Barack Obama. Recorde-se que Biden contraiu covid-19 nesta semana, apresentando sintomas leves. Num longo comunicado emitido nas redes sociais, Biden justifica a decisão:

«Apesar de querer a reeleição, penso que seja do melhor interesse para o partido e para o país que desista [da candidatura] e me foque apenas no que resta do meu mandato. Irei falar à Nação com mais detalhe, durante esta semana», garantiu Biden, através do X, antigo Twitter.

Joe Biden é presidente dos Estados Unidos da América desde janeiro de 2021. Venceu as eleições de novembro de 2020, contra Donald Trump, que é agora o candidato republicano, e visto como principal favorito a ganhar o próximo ato eleitoral, que acontece a 5 de novembro deste ano.

Logo após o anúncio, Biden expressou total apoio a Kamala Harris, atual vice-presidente democrata, para candidata do partido nas próximas eleições.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV