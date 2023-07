A Jornada Mundial da Juventude realiza-se de 1 a 7 de agosto e em Lisboa são esperadas 1,5 milhões de pessoas, sensivelmente o triplo da população residente na capital e maior cidade de Portugal.

Os desafios dos organizadores do evento são exigentes e, por isso, para que os constrangimentos (inevitáveis) sejam atenuados, haverá readaptações relevantes.

Ao longo da próxima semana haverá muitas vias encerradas ao trânsito, mas também algumas estações de metro e comboios fechadas. Os constrangimentos afetam também quem costuma deslocar-se em Lisboa de bicicleta ou de trotinete de aluguer.

Apesar do reforço da oferta durante a próxima semana por parte de Carris, Carris Metropolitana, Metro, CP, Fertagus e Transtejo - mais no fim de semana, habitualmente de menor fluxo nos transportes públicos - há muita informação que é importante ter em conta para não ser apanhado desprevenido.

Por exemplo: as estações de metro de Picoas, Parque, Marquês de Pombal e Avenida estarão encerradas a partir das 11h00 dos dias 1, 3 e 4 de agosto. O mesmo acontecerá com a de Moscavide (próxima do Parque Tejo, ponto central da JMJ) a partir das 12h00 de 6 de agosto e também com as estações de comboio de Moscavide, Santarém, Bobadela e Santa Iria nos dias 5 e 6.

Mas há mais! Os ascensores da Bica, Glória e Lavra, pontos turísticos de Lisboa, estarão fechados durante três dias.

A Câmara Municipal de Lisboa delimitou ainda a cidade em zonas com três níveis de condicionamento de trânsito: zona vermelha, zona amarela e zona verde. Na vermelha só será possível a circulação a pé e na amarela são várias as exceções (consulte em CNN Portugal): mas fica a saber que, apesar da permissão de circulação a viaturas de residentes, a trabalhadores com declaração passada pela entidade patronal, cargas e descargas (horas definidas), TVDE e transportes públicos, por exemplo, aqui não poderá circular de bicicleta ou trotinete de aluguer.

Só no dia 2 (quarta-feira) não estão previstas quaisquer limitações à circulação em Lisboa.

