A princesa de Gales, Kate Middleton, foi diagnosticada com um cancro. O anúncio foi feito pela própria, num vídeo divulgado na tarde desta sexta-feira, pela família real britânica.

«Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na altura, pensava-se que a minha doença não era cancerígena. A cirurgia foi bem-sucedida», começa por dizer Kate Middleton, no vídeo divulgado através das redes sociais.

«Porém, exames depois da operação revelaram a presença de cancro. Como resultado disso, a minha equipa médica aconselhou-me a fazer uma quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial desse tratamento», conta, assumindo que a situação «foi um grande choque».

«O William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e gerir isto em privado para o bem da nossa jovem família», afirma.

O anúncio de Kate Middleton, de 42 anos, encerra semanas de alguma especulação sobre o estado de saúde da duquesa, que constada que a família enfrentou já «dois meses incrivelmente difíceis».

«Levou-nos tempo a explicar tudo ao George, à Charlotte e ao Louis de uma forma que fosse apropriada para eles e a assegurar-lhes que vou ficar bem. Como já lhes disse, estou bem e a ficar mais forte todos os dias, concentrando-me nas coisas que me vão ajudar a curar, na minha mente, no meu corpo e no meu espírito», prossegue, pedindo privacidade.

«Esperamos que compreendam que, como família, precisamos agora de algum tempo, espaço e privacidade enquanto concluo o meu tratamento», disse Kate, que frisa querer concentrar-se em «recuperar totalmente».

A concluir, na mensagem, a princesa de Gales pediu a todas as pessoas que enfrentam cancro, que não «percam a fé e a esperança». «Não estão sós», rematou.