Luís Marques Mendes é oficialmente candidato à Presidência da República. O político, advogado e comentador televisivo anunciou a candidatura em Fafe, a sua terra-natal, nesta quarta-feira.

O momento solene foi protagonizado no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Fafe, que recebeu o nome de António Marques Mendes, fundador do PSD e pai do agora candidato à Presidência.

No discurso em que admite a candidatura, Marques Mendes começou por dizer que apenas pretende «retribuir ao país».

«Ao longo de uma vida todos temos momentos especiais. Momentos de afirmação, de decisão. Este hoje é para mim um destes momentos especiais. É, sobretudo, um momento de retribuir. Quero retribuir ao meu país o muito que me deu ao longo dos anos, em conhecimento, experiência e oportunidades», começou por dizer.

Sublinhando a necesside de estabilidade política, Marques Mendes afirmou que «não é tempo de aventuras ou tiros no escuro» na Presidência da República, numa referência indireta ao proto-candidato Almirante Henrique Gouveia e Melo.

Saiba mais no sítio oficial da CNN Portugal