O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, entregou esta quarta-feira a proposta de nomeação dos ministros do novo Governo, confirmada em publicação no site da Presidência da República, esta tarde.

«O Presidente da República deu o seu assentimento à proposta, que será oportunamente complementada com os Secretários de Estado», é referido, em nota oficial no site da Presidência.

Montenegro vai manter, no próximo Governo, 13 dos 17 ministros do executivo cessante, sendo que o XXV Governo Constitucional vai ter 16 Ministérios, menos um do que o anterior.

Em relação ao executivo anterior, ficam de fora Pedro Duarte (até agora ministro dos Assuntos Parlamentares), Pedro Reis (ministro da Economia), Margarida Blasco (ministra da Administração Interna) e Dalila Rodrigues (ministra da Cultura). Montenegro fez algumas alterações orgânicas, criando um novo Ministério, o da Reforma do Estado, cortando a Economia e a Cultura como pastas autónomas.

Carlos Abreu Amorim é o novo ministro dos Assuntos Parlamentares. Maria Lúcia Amaral, atual provedora da Justiça, vai ser a nova ministra da Administração Interna, substituindo Margarida Blasco. As pastas da Cultura, Juventude e Desporto passam a ser lideradas apenas por uma ministra, a jurista Margarida Balseiro Lopes, até agora ministra da Juventude e Modernização. Manuel Castro Almeida, até agora ministro da Coesão Territorial, passa a liderar também a Economia, Ministério até agora tutelado por Pedro Reis.

A nomeação e posse do primeiro-ministro e dos ministros do XXV Governo Constitucional está prevista para esta quinta-feira, às 18h00, no Palácio da Ajuda.

A posse dos secretários de Estado está agendada para sexta-feira, pelas 12h00, no mesmo local.

Os ministros para o novo Governo:

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel

Ministro de Estado e das Finanças

Joaquim José Miranda Sarmento

Ministro da Presidência

António Egrejas Leitão Amaro

Ministro da Economia e da Coesão Territorial

Manuel Castro Almeida

Ministro Adjunto e da Reforma do Estado

Gonçalo Nuno da Cruz Saraiva Matias

Ministro dos Assuntos Parlamentares

Carlos Eduardo Almeida de Abreu Amorim

Ministro da Defesa Nacional

João Nuno Lacerda Teixeira de Melo

Ministro das Infraestruturas e Habitação

Miguel Martinez de Castro Pinto Luz

Ministra da Justiça

Rita Fragoso de Rhodes Alarcão Júdice de Abreu e Mota

Ministra da Administração Interna

Maria Lúcia da Conceição Abrantes Amaral

Ministro da Educação, Ciência e Inovação

Fernando Manuel de Almeida Alexandre

Ministra da Saúde

Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Maria do Rosário Valente Rebelo Pinto Palma Ramalho

Ministra do Ambiente e Energia

Maria da Graça Martins da Silva Carvalho

Ministra da Cultura, Juventude e Desporto

Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes

Ministro da Agricultura e Mar

José Manuel Ferreira Fernandes