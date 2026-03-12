Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal, aos 90 anos.

Nascido em Moura (Beja), em 1936, assinou várias obras, com destaque para a «Crónica dos Bons Malandros», em 1980, precisamente a primeira de todas. Além disso, iniciou a carreira de jornalista no jornal A Bola, como correspondente, trabalhou no semanário O Jornal, no Record e no Tal & Qual, tendo também dirigido o Jornal Sénior. Na RTP, foi pivot do programa «Domingo Desportivo».

Em 1984, Mário Zambujal foi condecorado com o grau de oficial da Ordem do Infante D. Henrique, tendo recebido a medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa (2016) e um mural de homenagem por parte da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica (2022). Já em 2025, o Clube de Jornalistas distinguiu a «longa carreira jornalística» com o prémio Gazeta de Mérito.

