Há 49 min
Marcelo Rebelo de Sousa internado no Hospital de São João
Presidente da República sofreu uma paragem de digestão quando regressava de Amarante
O Presidente da República deu entrada nas Urgências do Hospital de São João, na noite desta segunda-feira, após ter sofrido uma paragem de digestão quando regressava de Amarante, na sequência das cerimónias fúnebres de António Mota, ex-líder da Mota-Engil.
Segundo a nota no site da Presidência da República, Marcelo «foi admitido depois de se ter sentido indisposto».
«Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do serviço Nacional de Saúde», pode ler-se.
