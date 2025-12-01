O Presidente da República deu entrada nas Urgências do Hospital de São João, na noite desta segunda-feira, após ter sofrido uma paragem de digestão quando regressava de Amarante, na sequência das cerimónias fúnebres de António Mota, ex-líder da Mota-Engil.

Segundo a nota no site da Presidência da República, Marcelo «foi admitido depois de se ter sentido indisposto».

«Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do serviço Nacional de Saúde», pode ler-se.

