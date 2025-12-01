Marcelo Rebelo de Sousa operado de urgência a hérnia encarcerada
Presidente da República vai ficar internado no Hospital de São João
Presidente da República vai ficar internado no Hospital de São João
Marcelo Rebelo de Sousa terá de ser operado de urgência devido a uma hérnia encarcerada e vai ficar internado no Hospital de São João nos próximos dias, explicou fonte do hospital esta noite.
O Presidente da República apresentou sintomas como indisposição e vómitos antes de dar entrada nas urgências.
«Neste momento, o senhor Presidente da República está a dirigir-se ao bloco operatório. Logicamente, esta noite vai passar aqui connosco e é previsível que nos próximos dias fique aqui», indicou Maria João Batista, presidente do Conselho de Administração do São João, acrescentando que Marcelo «está muito bem em termos anímicos».
A cirurgia demorará uma hora e meia e, no final, o hospital irá prestar novos esclarecimentos. «Tudo dependerá de como correr a cirurgia», explicou a mesma fonte, quando questionada sobre o tempo de recobro do Presidente da República. «O procedimento cirúrgico tem um risco relativamente baixo. É previsível que a cirurgia corra bem e que não haja complicações».
Apesar da confirmação de que Marcelo terá de ser sujeito a uma cirurgia, a primeira nota oficial que existiu no site da presidência indicava que o Chefe de Estado tinha dado entrada no Hospital de São João devido a uma «paragem de digestão» enquanto regressava do funeral de António Mota, ex-líder da Moto-Engil que morreu no domingo.