Marcelo Rebelo de Sousa terá de ser operado de urgência devido a uma hérnia encarcerada e vai ficar internado no Hospital de São João nos próximos dias, explicou fonte do hospital esta noite.

O Presidente da República apresentou sintomas como indisposição e vómitos antes de dar entrada nas urgências.

«Neste momento, o senhor Presidente da República está a dirigir-se ao bloco operatório. Logicamente, esta noite vai passar aqui connosco e é previsível que nos próximos dias fique aqui», indicou Maria João Batista, presidente do Conselho de Administração do São João, acrescentando que Marcelo «está muito bem em termos anímicos».

A cirurgia demorará uma hora e meia e, no final, o hospital irá prestar novos esclarecimentos. «Tudo dependerá de como correr a cirurgia», explicou a mesma fonte, quando questionada sobre o tempo de recobro do Presidente da República. «O procedimento cirúrgico tem um risco relativamente baixo. É previsível que a cirurgia corra bem e que não haja complicações».

Apesar da confirmação de que Marcelo terá de ser sujeito a uma cirurgia, a primeira nota oficial que existiu no site da presidência indicava que o Chefe de Estado tinha dado entrada no Hospital de São João devido a uma «paragem de digestão» enquanto regressava do funeral de António Mota, ex-líder da Moto-Engil que morreu no domingo.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL