Marcelo Rebelo de Sousa passa bem a noite e pode ter alta quarta-feira
Presidente da República foi operado a uma hérnia encarcerada na segunda-feira
Presidente da República foi operado a uma hérnia encarcerada na segunda-feira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, operado na segunda-feira a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, se tudo estiver a correr bem, segundo confirmou a administração Hospital de São João, no Porto, na manhã desta terça-feira.
«O senhor Presidente da República passou a noite muito bem, agora de manhã conversou connosco, está bem-disposto, está a evoluir favoravelmente, de resto como era expectável, e podemos dizer que está a decorrer um pós-operatório de uma forma tranquila, adequada», informou a presidente do Conselho de Administração, Maria João Baptista, adiantando que Marcelo terá agora de alimentar-se e levantar-se, para a equipa médica perceber como está. Estando tudo bem, fará apenas análises e é expectável que possa ter alta na quarta-feira.
«É expectável que fique cá hoje e acreditamos que possa ter alta a curto prazo. Hoje ficará cá. Se tudo como tem estado a correr e estiver tudo bem, acreditamos que poderá ter alta amanhã [ndr: quarta-feira]. O senhor Presidente da República está perfeitamente tranquilo», acrescentou.
No que toca a visitas, Maria João Baptista adiantou que Marcelo recebeu a visita da equipa clínica e das pessoas da Casa Civil e que poderá receber visitas de tarde. «Esperamos, que estando tudo bem, que hoje à tarde o senhor Presidente possa ter visitas», referiu, dizendo desconhecer se está já prevista alguma visita em concreto.
Sobre a recuperação, referiu que o habitual neste tipo de cirurgia é que haja um período de repouso de «duas semanas, três a quatro semanas», sendo «variável, de acordo com as características da pessoa» e com o que for «a evolução clínica».