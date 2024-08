Esta terça-feira, aos 117 anos, faleceu a espanhola Maria Branyas Morera, a mulher mais velha do mundo.

«Maria Branyas deixou-nos. Ela morreu como desejava: a dormir, em paz e sem dor. Recordaremos sempre os seus conselhos e gentileza», escreveu a família no X, na conta de Maria.

Nascida nos EUA em 1907, a espanhola viveu durante duas pandemias e duas guerras. Nos últimos anos de vida mudou-se para Santa Maria del Tura, na cidade de Olot, no nordeste da Espanha. Ao longo de toda a vida foi completamente lúcida e nunca teve doenças cardiovasculares

De referir que na véspera, através das redes sociais, Maria previu que a hora da morte se aproximava: «Sinto-me fraca. O momento aproxima-se . Não chorem, não gosto de lágrimas. Acima de tudo, não sofram por mim. Já me conhecem. Onde quer que eu vá serei feliz, porque de alguma forma eu levarei todos vocês comigo».

