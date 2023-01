A Marinha portuguesa acompanhou, nos últimos dias, a passagem de dois navios russos na costa marítima portuguesa.

Um dos navios é a fragata Admiral Gorshkov, que tem a capacidade de lançar mísseis Zircon, cujo alcance supera os mil quilómetros.

«O NRP Bartolomeu Dias, em colaboração com países aliados e da NATO, esteve acompanhar a passagem de uma fragata de origem russa por Portugal, desde o dia 12 de janeiro até esta semana», lê-se, na nota da Marinha, que acrescenta que a fragata acima referida deslocou-se cerca de 1300 quilómetros a oeste da ilha das Flores, nos Açores.

Já o NRP Sines, também em missão na Zona Marítima dos Açores, acompanhou o navio reabastecedor Kama, nos dias 19 e 20 de janeiro.

«A Marinha Portuguesa mantém uma vigilância ativa das áreas de interesse nacional, através do seu Centro de Operações Marítimas, assegurando uma prontidão adequada dos navios com o objetivo de promover e proteger os interesses de Portugal no e através do mar», acrescentou ainda o organismo, em comunicado.