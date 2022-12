O mau tempo em Lisboa, que voltou a fazer-se sentir fortemente ao longo da última noite, está a provocar limitações na circulação na capital do país.

Na madrugada desta terça-feira, a Câmara Municipal de Lisboa emitiu alerta vermelho como consequência do mau tempo, apelando à população para evitar saídas de casa. Numa atualização de última hora, esta manhã, já depois das 08h00, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera fez descer o aviso para laranja.

Registaram-se 181 ocorrências na cidade, sendo que 59 permanecem ativas.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, em atualização feita às 08h39, estas são as vias intransitáveis nesta altura da manhã:

- Túneis Campo Pequeno + 2 Campo Grande + Av Joao XXI + Av. Berlim

- Acesso Eixo Norte Sul

- Radial de Benfica

- Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo

- Estrada do Penedo

- Alcântara (vários locais)

- Sete Rios

- Av. de Santo Contestável

- Av. 24 de Julho até Belém

A operação da Carris está, segundo o município, «temporariamente suspensa».

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, revelou na CNN Portugal que um deslizamento de terras fechou dez pessoas nas suas casas, na Azinhaga da Torrinha, no Lumiar.

Além disso, e apesar de ter dito que não houve uma decisão formal do Ministério da Educação para encerrar escolas em Lisboa, adiantou que algumas o fariam, não tendo condições para funcionar. Isso acontece já com a Escola Secundária de Camões, na zona do Saldanha: professores e alunos foram alertados para não se dirigirem para o estabelecimento e quem já lá está vai ser enviado para casa. Em Alcântara, as escolas Francisco Arruda e Rainha Dona Amélia também estão encerradas.

Foram ainda resgatadas mais de 20 pessoas em Alcântara.

O mau tempo afeta outras zonas do distrito de Lisboa, como a Baixa de Algés, que segundo o município de Oeiras, esta manhã, está «intransitável» fruto das fortes chuvas. Já na noite de segunda-feira, a autarquia tinha anunciado o encerramento do Passeio Marítimo «por questões de segurança».

A proteção civil nacional apelou aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou nesta noite 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.

Num ponto de situação feito pelas 07h00, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, disse que até ao momento, não há registo nem de vítimas nem de desalojados.

O comandante alertou ainda para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias.

Neste momento, apenas está em alerta vermelho, devido ao mau tempo, o distrito de Portalegre.