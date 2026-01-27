A Proteção Civil anunciou, esta terça-feira, que foi ativado o estado de prontidão nível IV (nível máximo) devido ao mau tempo que irá afetar o país nas próximas horas.

De acordo com o anúncio feito por José Ribeiro, segundo comandante nacional da Proteção Civil, o litoral entre Setúbal e Viana do Castelo será o mais afetado. Além disso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera acrescenta que a «ciclogene explosiva» se vai intensificar nas próximas 24 horas, como pode ler na CNN Portugal.

«Foi detetada através das previsões o que nós chamamos de uma ciclogene explosiva. O principal problema é que vai impactar sobre o território português na próxima madrugada e associado está um vento muito, muito intenso, nesta altura estamos a prever que as rajadas de vento possam atingir os 160 km/h», afirmou Nuno Lopes, do IPMA.

Nota para o apelo da Proteção Civil à população, para que sejam fixadas todas as estruturas soltas dada a previsão de dano.