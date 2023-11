A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu, na terça-feira, um aviso de mau tempo por 48 horas que se estende até quinta-feira, prevendo-se precipitação e vento forte, agitação marítima com ondas que podem atingir os 18 metros de altura e queda de neve.

Em comunicado enviado às redações, a Proteção Civil adianta que, para esta quarta-feira, estavam previstos «períodos de chuvas ou aguaceiros, por vezes fortes», no norte e centro do país durante a manhã e no litoral norte a partir do final da tarde, bem como «vento forte», com rajadas até 90 km/h, e agitação marítima na costa ocidental, com ondas até cinco metros de altura.

Para quinta-feira, estão previstos «períodos de chuva, por vezes forte» a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, bem como «queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude». Nas terras altas do norte e centro, as autoridades alertam para «vento forte, com rajadas até 100 km/h» e «agitação marítima forte a sul do cabo Raso», com ondas até sete metros (podendo atingir 14 metros de altura)».

Trata-se do efeito colateral de uma tempestade que vai afetar grande parte da Europa e que os serviços meteorológicos batizaram de Ciarán. Espanha alerta mesmo para um fenómeno conhecido como ciclogénese explosiva (ou ciclone-bomba).

O climatologista Mário Marques, fundador da Planoclima, confirmou, em declarações à CNN Portugal, que a tempestade Ciarán «irá passar de raspão por Portugal», afetando «de forma mais incisiva o norte de Espanha, Reino Unido e Europa Ocidental».

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional emitiram também um comunicado a alertar precisamente para a forte agitação marítima, antecipando ondulação com «uma altura significativa que poderá atingir os 10 metros e uma altura máxima de 18 metros, com um período médio a variar entre os seis e os 12 segundos».

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso vermelho para toda a costa Norte e grande parte do Centro na quinta-feira, prevendo-se um aumento do vento, ondulação muito mais agitada e chuva em quase todo o território.