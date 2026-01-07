MF Mundo
Há 2h e 5min
Corpo de Maycon, ex-concorrente da Casa dos Segredos, dá à costa
CNN Portugal confirmou que se trata do corpo do participante do Secret Story 2024
CNN Portugal confirmou que se trata do corpo do participante do Secret Story 2024
O corpo de Maycon Douglas deu à costa nesta quarta-feira na Praia do Sul, na Nazaré.
A CNN Portugal confirmou que se trata mesmo do concorrente do Secret Story 2024, reality show da TVI, que estava desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro.
Recorde-se que o carro de Maycon tinha sido encontrado submerso no fundo da falésia do Forte de São Miguel, também na Nazaré.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS