Depois de dias em que as temperaturas andaram em valores acima do habitual para a época, os termómetros vão voltar a registar valores habituais para esta altura do ano.

Nesta quarta-feira, o tempo frio e seco regressa ao continente, que deverá registar uma descida das temperaturas mínimas entre 5 e 8 graus e entre 3 e 6 no que diz respeito às máximas. Na quinta-feira está prevista nova descida, mas pouco acentuada.

A culpa é, avançou à Lusa o meteorologista Bruno Café, de um anticiclone localizado a norte da Península Ibérica.

Além das temperaturas baixas, a maior intensidade do vento irá aumentar ainda mais o desconforto térmico. Em alguns ponto de Portugal continental as mínimas poderão ser negativas e há possibilidade de queda de neve acima dos 1.200 metros. Pode consultar esta notícia mais ao detalhe em CNN Portugal.