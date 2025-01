A depressão Garoe está a caminho de Portugal e, a partir de segunda-feira, é esperada chuva e vento forte, indicou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estão previstos períodos de chuva «por vezes forte, a partir do final da manhã do dia 20 [segunda-feira]» até quarta-feira. O IPMA prevê ainda, para o continente, «um aumento da intensidade do vento, que soprará do quadrante sul, no litoral e nas terras altas, com rajadas que poderão atingir valores da ordem de 75 km/h» na terça-feira.

Em comunicado, o instituto alerta também para um «aumento gradual» da agitação marítima, com ondas de sudoeste «que podem atingir 5 metros de altura» na terça e quarta-feira.

No arquipélago da Madeira, esperam-se rajadas com «valores da ordem de 75 km/h, sendo de 95 km/h nas terras altas». Além disso, as «ondas de noroeste» podem chegar aos «6 metros de altura significativa na costa norte e ondas de sudoeste até 5 metros na costa sul nos dias 21 e 22 [terça e quarta-feira]».

Já para os Açores, o IPMA colocou feira os grupos Ocidental e Central sob aviso laranja e emitiu avisos amarelos para todo o arquipélago. «Prevê-se que a depressão Garoe provoque precipitação em todo o arquipélago, que poderá ser por vezes forte. Prevê-se o aumento da intensidade do vento, a soprar de sudoeste rodando gradualmente para norte, com rajadas até 110 km/h [quilómetros/hora] no grupo Ocidental e 100 km/h nos grupos Central e Oriental.»

«São esperadas ondas de oeste passando a norte, que poderão atingir os 7 a 9 metros de altura significativa no grupo Ocidental, os 7 a 8 metros de altura significativa no grupo Central, e os 5 a 7 metros de altura significativa no grupo Oriental», adiantou o instituto.