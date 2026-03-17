O IPMA emitiu vários avisos devido à agitação marítima, aguaceiros por vezes fortes, trovoada e vento. A passagem da depressão Therese obrigou o instituto a emitir avisos amarelos para Setúbal, Leiria, Lisboa, Beja e Faro, por causa da chuva, entre a meia-noite e as 9 horas de quarta-feira.

Nesta terça-feira, em Faro, o aviso amarelo prende-se com rajadas de vento até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas serras. E estão previstas ondas de sueste que podem atingir os 2,5 metros.

Nos arquipélagos, a Madeira tem aviso amarelo para os aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até às 21 horas desta terça-feira. Entre as 15 horas de quarta e o meio-dia de quinta-feira, o arquipélago vai estar sob aviso amarelo para a agitação marítima, uma vez que as ondas de noroeste podem atingir os 5 metros.

Para os Açores está previsto um episódio de frio pouco comum. O IPMA emitiu avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva, que vigoram até quinta-feira. Na noite de quarta-feira, a depressão Therese vai estar a 560 quilómetros de São Miguel.

De acordo com o IPMA, o grupo ocidental (Flores e Corvo) vai registar valores mínimos até 7.°C, enquanto o grupo central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) e o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vão descer até aos 3ºC.