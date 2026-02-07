O mau tempo não tem dado tréguas em Portugal e deverá manter-se nos próximos dias, sendo expectável que a situação melhore «no final da próxima semana, início da seguinte».

«Ainda não é possível confirmar com total certeza a melhoria no estado de tempo, mas alguns cenários apontam que a partir de meados de fevereiro, no final da próxima semana, início da seguinte, há sinais tímidos de uma subida em latitude do anticiclone dos Açores, que poderá começar a travar gradualmente a aproximação as frentes associadas às tempestades atlânticas. Será sempre uma transição gradual e não abrupta para dias secos e soalheiros, sem qualquer chuva», disse Alfredo Graça, geógrafo e climatologista da Meteored Portugal, à CNN.

«Neste curto-médio prazo não há fim à vista. Só em finais da próxima semana e início da seguinte é que se vê uma melhoria, ainda sem confirmação», reforçou.

Quanto a este sábado, «o temporal vai continuar graças à tempestade Marta, que vai continuar a produzir chuva abundante, sobretudo nas regiões centro e sul».

«Amanhã [domingo] é esperada uma melhoria temporária, no entanto, os mapas de previsão indicam que o estado de tempo vai continuar a ser afetado pelas tempestades atlânticas.»

Já André Morais, especialista em Proteção Civil, alertou para a «continuidade de cheias de forma lenta e inundações».

«As pessoas terão de se manter vigilantes, mesmo não havendo precipitação, poderão aumentar as quotas das linhas de água e dar-se o agravamento do percurso.»