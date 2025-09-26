Se estava a pensar passear este fim-de-semana, é melhor gerir as expectativas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso laranja os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja, devido à previsão de agitação marítima forte no domingo.

Segundo a atualização mais recente, nestas zonas são esperadas ondas de oeste/sudoeste entre cinco e seis metros, que poderão atingir os 11 metros de altura máxima. Antes, estava apenas previsto aviso amarelo para o mesmo período (entre as 03h e as 15h de domingo).

Além disso, estes cinco distritos estarão sob aviso amarelo já no sábado, a partir das 18h.

Também no sábado, mas a norte, Aveiro, Coimbra, Braga e Porto ficam sob aviso amarelo devido à agitação marítima, com ondas de quatro a cinco metros, inicialmente de oeste/sudoeste e depois de noroeste. Este aviso vigora entre as 18h de sábado e as 09h de domingo.

As previsões do IPMA apontam para que o estado do tempo no continente seja afetado pela depressão pós-tropical Gabrielle, que já provocou estragos nos Açores.

Para sábado, espera-se chuva no litoral oeste, ocasionalmente acompanhada de trovoada, alargando-se ao resto do território no domingo, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

O IPMA avisa ainda para o reforço da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, além do agravamento da agitação marítima.

A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências sem feridos, com necessidade de realojar 16 pessoas. O Governo Regional decretou situação de alerta entre quinta-feira e esta sexta-feira, o que levou ao encerramento de serviços e escolas nos grupos Ocidental e Central.

Apesar de o período de alerta terminar antes do previsto, os estabelecimentos de ensino e serviços públicos mantêm-se encerrados.

