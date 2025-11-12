A depressão «Claudia» que está a afetar Portugal deverá permanecer sobre o Atlântico Norte até ao fim de semana.

O Minho começou a ser atingido no final de terça-feira, mas o fenómeno vai estender-se gradualmente a todo o território continental esta quarta-feira.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva persistente e, por vezes, forte, acompanhada de trovoadas e, a partir de quinta-feira, também granizo. As zonas mais atingidas serão o litoral Norte e Centro e as áreas montanhosas, onde se esperam os maiores acumulados de precipitação.

O vento poderá atingir rajadas de 70 km/h no litoral norte, aumentando para 90 km/h nas zonas costeiras e 110 km/h nas terras altas na quinta-feira, quando está previsto o pico da tempestade.

A agitação marítima também vai aumentar, com ondas de sudoeste entre três e cinco metros.