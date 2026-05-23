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Há 2h e 54min
Oito distritos sobre aviso: chuva e trovoada este sábado
Aviso para as localidades de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga é válido até às 00h de domingo
DIM
Aviso para as localidades de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga é válido até às 00h de domingo
DIM
O calor chegou a Portugal nos últimos dias, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada.
Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga são as localidades que podem ser afetadas, até às 00h deste domingo, tal como pode ler na CNN Portugal.
Segundo a mesma fonte, estão previstos «aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte».
Recorde-se que o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
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