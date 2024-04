Uma nuvem proveniente do norte de África começou a afetar Portugal continental esta sexta-feira.

A massa de ar quente fez com que os termómetros subissem, em alguns casos, 10 a 12 graus, mas o calor de primavera veio acompanhado de poeiras, que podem ser prejudiciais para a saúde.

Devido à má qualidade do ar, este fim de semana é recomendado que os grupos de risco, como doentes com patologias respiratórias, crianças e idosos, não estejam expostos ao ar. Outra indicação está relacionada com os automóveis, sendo recomendado que circule com vidros fechados.