A chuva vai manter-se em Portugal continental até quinta-feira, principalmente nas regiões do norte e centro, mas nada de muito gravoso. De resto, o próximo fim de semana já terá dias de sol e sem chuva.

Segundo as primeiras informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão rondar os 20 graus a partir de sexta-feira, em algumas zonas do país, com as principais diferenças a notarem-se nos distritos do interior e norte.

Em Lisboa, a temperatura máxima prevista é de 19ºC no sábado e no domingo, semelhante ao Porto. As mínimas, no entanto, deverão estar todas abaixo dos 10ºC.