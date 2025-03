Um painel de sinalização de grandes dimensões caiu, esta sexta-feira, na VCI, junto à saída para as Antas e ao Estádio do Dragão, provocando fortes constrangimentos ao trânsito.

O incidente ocorreu no sentido Arrábida-Freixo e bloqueou duas vias da VCI, obrigando os condutores a circularem pela via da esquerda.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, a Brigada de Trânsito do Porto, as Infraestruturas de Portugal e a Proteção Civil, que confirmaram que apesar do impacto no trânsito, não há ocorrências, nem de feridos nem de danos em veículos.