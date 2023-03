Morreu Rui Nabeiro, presidente e fundador do grupo Delta Cafés.

Tal como tinha adiantado a CNN Portugal, a família já tinha informado os colaboradores de que Rui Nabeiro estava hospitalizado devido a doença respiratória, com prognóstico reservado, mas entretanto comunicou, com natural pesar, o falecimento do Comendador.

Rui Nabeiro tinha 91 anos.

Natural de Campo Maior, foi nessa região alentejana que fundou a Delta Cafés, em 1961.