O concerto de Lewis Capaldi no mítico festival de música de Glastonbury ficou marcado por um momento de angústia pessoal para o cantor, mas compensado com uma enorme generosidade do público.

Lewis Capaldi sofre de síndrome de Tourette, uma doença neurológica que provoca tiques motores e/ou vocais. O escocês até tinha cancelado os concertos agendados para as três semanas anteriores a Glastonbury, mas acabou por sofrer uma crise em cima do palco. Não conseguiu cantar, mas foi substituído de forma emocionante pelo público.

Lewis Capaldi agradeceu logo na altura, à beira do palco, e posteriormente através das redes sociais, mas anunciou que vai parar novamente, e por tempo indeterminado, de forma a cuidar da saúde.

Veja o público a cantar por Lewis Capaldi e para Lewis Capaldi: