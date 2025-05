Enquanto em Portugal se dá atenção muita atenção à conquista do título de futebol por parte do Sporting, em Basileia, na Suíça, realizou-se a final da Eurovisão. A Áustria é a grande vencedora desta noite, com a música «Wasted Love», de JJ.

Esse tema ganhou 436 pontos, com Israel em segundo lugar, com 357 pontos. A Estónia terminou o pódio, com 356.

Os Napa, que representaram Portugal, ficaram em 21.º lugar com 50 pontos. 37 foram dados pelo júri, enquanto o público deu apenas 13 ao grupo nacional.