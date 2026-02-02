Bad Bunny faz história nos Grammy: «Fora ICE, não somos selvagens»
Artista porto-riquenho em destaque na 68.ª edição dos prémios. Português Nuno Bettencourt também premiado
Bad Bunny fez história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”, a primeira vez que um álbum totalmente em espanhol foi considerado o melhor pela Academia de Artes e Ciências de Gravação.
No discurso de consagração, o porto-riquenho de 31 anos apenas disse uma frase em inglês, dirigida àqueles que «tiveram de deixar a sua pátria para seguirem os seus sonhos». Antes, o artista criticou a ação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos: «Fora com o ICE. Não somos selvagens, não somos animais, somos humanos e norte-americanos».
Na 68.ª cerimónia dos Grammy houve também um vencedor português. O guitarrista Nuno Bettencourt foi premiado pela atuação em “Changes”, em julho.
Conheça os principais premiados.
- Álbum do ano: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.
- Gravação do ano: “luther", Kendrick Lamar com SZA.
- Canção do ano: “Wildflower", Billie Eilish e Finneas O’Connell.
- Melhor performance pop a solo: “Messy”, Lola Young.
- Artista Revelação: Olivia Dean.
- Melhor álbum pop vocal: "Mayhem", Lady Gaga.
- Melhor álbum rap: “GNX”, Kendrick Lamar.
- Melhor álbum música urbana: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.
- Melhor álbum rock: “Never enough", Turnstile.
- Melhor vídeo de música: "Anxiety", Doechii.