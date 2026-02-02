Bad Bunny fez história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”, a primeira vez que um álbum totalmente em espanhol foi considerado o melhor pela Academia de Artes e Ciências de Gravação. 

No discurso de consagração, o porto-riquenho de 31 anos apenas disse uma frase em inglês, dirigida àqueles que «tiveram de deixar a sua pátria para seguirem os seus sonhos». Antes, o artista criticou a ação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos: «Fora com o ICE. Não somos selvagens, não somos animais, somos humanos e norte-americanos».

Na 68.ª cerimónia dos Grammy houve também um vencedor português. O guitarrista Nuno Bettencourt foi premiado pela atuação em “Changes”, em julho.

Também o cantor porto-riquenho Bad Bunny se pronunciou contra (ICE, na sigla em inglês) quando venceu o Grammy por Melhor Música Urbana, com “Debí Tirar Más Fotos”. 

Conheça os principais premiados.

  • Álbum do ano: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.
  • Gravação do ano: “luther", Kendrick Lamar com SZA.
  • Canção do ano: “Wildflower", Billie Eilish e Finneas O’Connell.
  • Melhor performance pop a solo: “Messy”, Lola Young.
  • Artista Revelação: Olivia Dean.
  • Melhor álbum pop vocal: "Mayhem", Lady Gaga.
  • Melhor álbum rap: “GNX”, Kendrick Lamar.
  • Melhor álbum música urbana: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.
  • Melhor álbum rock: “Never enough", Turnstile.
  • Melhor vídeo de música: "Anxiety", Doechii.
RELACIONADOS
Mourinho celebra aniversário do filho: «Dia mágico, amo-te meu miúdo»
FPF anuncia parceria com AVA CR7, marca especializada na recuperação física
As novas revelações que levaram Cristiano Ronaldo a fazer greve no Al Nassr