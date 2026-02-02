Bad Bunny fez história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”, a primeira vez que um álbum totalmente em espanhol foi considerado o melhor pela Academia de Artes e Ciências de Gravação.

No discurso de consagração, o porto-riquenho de 31 anos apenas disse uma frase em inglês, dirigida àqueles que «tiveram de deixar a sua pátria para seguirem os seus sonhos». Antes, o artista criticou a ação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos: «Fora com o ICE. Não somos selvagens, não somos animais, somos humanos e norte-americanos».

Na 68.ª cerimónia dos Grammy houve também um vencedor português. O guitarrista Nuno Bettencourt foi premiado pela atuação em “Changes”, em julho.

