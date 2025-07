Face aos 63 incêndios em curso pelas 16h45 desta terça-feira, a GNR encerrou várias vias rodoviárias: Portalegre (Estrada Nacional 18, nos dois sentidos), Santarém (Estrada Nacional 362, nos dois sentidos; corte entre Alcanede e Aldeia da Ribeira), Castelo Branco (Estrada Nacional 233, nos dois sentidos; corte entre Vila Velha Rodão e Entroncamento) e Aveiro (Estrada Nacional 224, nos dois sentidos; corte entre Arouca e Real).

Além disso, as autoridades aconselham a não visitar as zonas afetadas e a seguir as indicações.

De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 16h45 estavam por resolver 63 incêndios (dez em zona florestal, 47 em mato e seis em zona agrícola), envolvendo 3781 operacionais, apoiados por mais de 1200 meios terrestres e 40 meios aéreos.

O incêndio mais significativo deflagra em Arouca, mais precisamente em Canelas e Espiunca. Neste povoamento florestal estão 719 operacionais, apoiados por 239 meios terrestres e dez meios aéreos.

Em todo o caso, a Proteção Civil destaca outras oito ocorrências graves: Penamacor (379 operacionais), Sever do Vouga, Baião, Ponte da Barca (424 operacionais), Penafiel, Nisa (Alto Alentejo), Ponte de Lima e Santarém.