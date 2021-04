O Presidente da República submeteu ao Parlamento a renovação do Estado de Emergência em Portugal, por mais quinze dias.

«Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende o Presidente da República haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o projeto de Decreto em anexo, que recebeu parecer favorável do Governo», refere o texto publicado no site da Presidência da República.

A votação no Parlamento está agendada já para esta quarta-feira.