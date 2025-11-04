A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informam que, a partir da tarde desta terça-feira, Portugal continental vai ser afetado pelo agravamento do estado do tempo com «precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo, vento – com rajadas até 80km/h no litoral e até 100km/h nas terras altas do Norte e Centro – e agitação marítima na costa ocidental» até quinta-feira.

Por isso, a ANEPC alerta para a «ocorrência de inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos, derrocadas, contaminação de fontes de água potável, piso rodoviário escorregadio e possíveis acidentes na orla costeira».

O IPMA colocou Portugal Continental entre avisos laranjas e amarelos para a madrugada, manhã e princípio da tarde desta quarta-feira, devido à chuva. Quanto à agitação marítima, apenas Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo estão sob aviso laranja na madrugada de quarta-feira.

Por fim, trovoada e vento deixam a maioria dos distritos sob aviso amarelo para a próxima madrugada e manhã.