O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualizou o número de residentes em Portugal para 11.424.031 pessoas, graças à contabilização de 1.597.539 pessoas estrangeiras.

De acordo com as estimativas de população residente de 2025, Portugal tem 11.424.031 pessoas, mais do que em 2024 (10.749.635), números que foram atualizados para 11.387.222.

Em 2024, em vez dos 1,6 milhões de estrangeiros residentes, o INE havia contabilizado apenas 177.557 pessoas.

Segundo a nota divulgado pelo INE, a população residente em Portugal em 2025 «foi estimada em 11.424.031 pessoas, o que corresponde a um aumento de 36.809 pessoas relativamente a 2024 (0,32 por cento)».

«Entre 2021 e 2025, a população residente aumentou 824.914 pessoas, destacando-se os anos de 2022 (330 mil), 2023 (275 mil) e 2024 (183 mil), nos quais se verificaram fluxos migratórios excecionalmente elevados, traduzindo-se em acréscimos populacionais. (…) O envelhecimento demográfico continuou a acentuar-se, ainda que atenuado pelo reforço relativo da população em idade ativa. (…) Há 19 idosos por cada 10 jovens.»

Já a idade mediana da população residente em Portugal passou para 45,8 anos, quando em 2021, data dos últimos Censos, era de 46,1, indicando um ligeiro rejuvenescimento.

«A população residente de nacionalidade estrangeira, em 31 de dezembro de 2025, foi estimada em 1.597.539 pessoas, representando 14,0 por cento do total da população residente», lê-se no comunicado publicado nesta segunda-feira.