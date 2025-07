Aos 67 anos, Michael Madsen morreu, esta quinta-feira, vítima de um ataque cardíaco. A morte foi confirmada pelo agente, citado pela NBC News.

Pai de seis filhos, o ator norte-americano era um dos preferidos do realizador Quentin Tarantino e participou em filmes como Cães Danados (1992), Kill Bill, Os Oito Odiados (2015) e Once Upon a Time in Hollywood (2019).

