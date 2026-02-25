MF Mundo
Há 2h e 15min
Ministro das Finanças hospitalizado: descartada hipótese de AVC
Miranda Sarmento está no Hospital de Santa Maria, em Lisboa
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, deu entrada no Hospital de Santa Maria com suspeita de AVC, quadro que não se confirmou, segundo apurou a CNN Portugal.
O governante chegou à unidade hospitalar de Lisboa pelo próprio pé, dando entrada nas urgências. Está neste momento sob observação e a fazer exames para que seja possível chegar-se a um diagnóstico.
