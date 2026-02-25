Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, deu entrada no Hospital de Santa Maria com suspeita de AVC, quadro que não se confirmou, segundo apurou a CNN Portugal.

O governante chegou à unidade hospitalar de Lisboa pelo próprio pé, dando entrada nas urgências. Está neste momento sob observação e a fazer exames para que seja possível chegar-se a um diagnóstico.

