O Banco de Portugal vai colocar em circulação, a partir de 1 de junho, moedas de coleção de 5 euros.

A coleção com acabamento normal está limitada a 30 mil exemplares e quem quiser poderá realizar pagamentos com ela. No entanto, o chamado «poder liberatório» só é aplicável em Portugal, o que significa que não pode ser usada para transações fora do território nacional.

A moeda de liga de cuproníquel e designada «Miragaia longicollum», está integrada na série «Dinossauros de Portugal», que conta com outros exemplares lançados em 2021 e 2022.

A distribuição ao público (leia mais em CNN Portugal) será feita através de instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Casa da Moeda.