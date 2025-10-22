A hora vai mudar na madrugada de domingo, 26 de outubro, dia em que entra em vigor o chamado horário de inverno.

Às 02h00 em Portugal continental e na Madeira, os relógios são atrasado 60 minutos, enquanto nos Açores a mudança dá-se quando for 01h00.

Significa isto que nesse dia, partindo do princípio que se deita e acorda sempre à mesma hora, poderá dormir mais tempo, mas também que o dia será mais curto, já que o sol põe-se uma hora mais cedo. Agora, o pôr do sol no Continente já está a acontecer antes das 19h00.

O horário de inverno vai manter-se até ao último fim de semana de março, altura em que os relógios voltam a avançar 60 minutos.