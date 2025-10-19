Assaltantes furtam joias no Museu do Louvre com «pequenas motosserras»
Espaço foi encerrado ao público na manhã deste domingo
Espaço foi encerrado ao público na manhã deste domingo
Vários assaltantes furtaram joias expostas no Museu do Louvre, em Paris, neste domingo de manhã, segundo a imprensa francesa. O furto aconteceu na abertura do museu ao público, entre 09:30 e as 09:40 locais (8:30 e 8:40 de Lisboa).
O valor dos objetos roubados ainda está a ser contabilizado, mas terão sido levadas joias da última imperatriz francesa, Eugénia de Montijo, mulher de Napoleão III.
Os assaltantes, cujo número ainda não foi divulgado, terão chegado ao museu de scooter e usado um elevador de carga para entrar na sala da qual furtaram as joias. O ato terá durado sete minutos.
Segundo fonte policial citada pela imprensa francesa, os assaltantes terão usado «pequenas motosserras». A Ministra da Cultura Rachida Dati confirmou o sucedido e informou que não houve feridos no incidente.
O museu fechou ao público para que a investigação policial pudesse decorrer normalmente.
Leia mais na CNN Portugal.