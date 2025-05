A passagem por Lisboa da «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour», do músico Bad Bunny, conta com uma data extra. Para lá do concerto previsto para 26 de maio do próximo ano, foi acrescentado um novo espetáculo para o dia seguinte, 27 de maio, sendo que ambos terão como palco o Estádio da Luz.

Desde as 12:00 desta quinta-feira que decorre uma pré-venda de bilhetes para os concertos. A partir de sexta-feira, o acesso aos ingressos será generalizado.

O preço dos bilhetes varia entre os 75,17 e os 585,87 euros.

