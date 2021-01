O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) comunicou esta sexta-feira a deteção do primeiro caso em Portugal de infeção pela pela nova variante do novo coronavírus detetada na África do Sul.

De acordo com a TVI, o caso foi notificado em Lisboa e já foi reportado pelo INSA às autoridades de saúde, que estão a procurar rastrear os contactos de forma a interromper uma potencial cadeia de transmissão.

Recorde-se que uma das variantes do novo coronavírus que mais tem preocupado é a do Reino Unido. De acordo com estudos recentes levados a cabo por especialistas britânicos, esta mutação, além de ser mais contagiosa, será 30 por cento mais letal do que a variante detetada em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

De acordo com dados recolhidos recentemente pelo Instituto Ricardo Jorge no período entre 11 e 17 de janeiro, 13 por cento de 10 mil testes positivos recolhidos eram referente à variante do Reino Unido.