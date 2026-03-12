Mais de quatro meses depois de ter sofrido um AVC, Nuno Markl regressou à Rádio Comercial, esta quinta-feira, para apresentar a habitual rubrica «O Homem que Mordeu o Cão».

Através das redes sociais, o humorista partilhou fotografias e um vídeo do momento, marcado por muita emoção no reencontro com os restantes elementos do painel. Este regresso acontece, inclusive, no dia do 47.º aniversário da emissora.

Recorde-se que Nuno Markl foi internado no Hospital de São Francisco Xavier a 20 de novembro do ano passado, após sofrer um acidente vascular cerebral.

Veja aqui o vídeo de Nuno Markl: