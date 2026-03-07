Nuno Morais Sarmento, antigo ministro da Presidência, morreu na última noite, aos 65 anos, avança a CNN Portugal.

O antigo governante enfrentou graves problemas de saúde nos últimos anos, tendo revelado, em 2023, que sofria de cancro do pâncreas.

Desde julho de 2024 que era comentador da CNN Portugal, onde participava regularmente no Jornal da CNN com o espaço de análise «Mais Positivo».

SAIBA MAIS NA CNN PORTUGAL

Morais Sarmento desempenhou funções de ministro da Presidência no XV Governo Constitucional, liderado por Durão Barroso entre 2002 e 2004. Posteriormente, integrou o XVI Governo Constitucional, chefiado por Santana Lopes, como ministro de Estado e da Presidência, entre 2004 e 2005.