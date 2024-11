Celeste Caeiro, conhecida como a mulher que distribuiu os cravos durante a revolução de 25 de abril de 1974, faleceu esta sexta-feira.

Nas redes sociais, a neta Carolina, publicou uma sentida mensagem.

A 25 de abril de 1974, Celeste, na altura com 40 anos, acabou por distribuir as flores, que tinham sido encomendadas para a comemoração do aniversário do restaurante onde trabalhava, pelos soldados que estavam no Largo do Carmo. Ficou assim o cravo intimamente relacionado com a Revolução de Abril.

«Um soldado pediu-me um cigarro. Eu não fumava, nunca fumei. Por segundos, fiquei a pensar como poderia compensar aquele rapaz, ali, em cima daquele carro, a lutar por nós», contou Celeste Caeiro ao Diário de Notícias.

«Estava ali a dar-me uma coisa boa e eu sem nada para lhe dar. Sem pensar, tirei um cravo do ramo que levava e ofereci-lho. Nunca me passou pela cabeça que por causa disso o 25 de Abril viesse a ser conhecido mundialmente como a Revolução dos Cravos.»

Celeste diz que não foi ela que colocou os cravos nas espingardas, nem poderia ser porque não lhes chegava. Diz que terá distribuído apenas meia-dúzia deles, por soldados que estavam ali. Mas contagiou outras pessoas a fazer a mesma coisa e a partir daí a revolução encheu-se de flores.

Celeste marcou presença na Avenida da Liberdade no último desfile do 25 de Abril, este ano, quando se comemoraram 50 anos da Revolução. Faleceu, esta sexta-feira, com 91 anos.