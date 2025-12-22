MF Mundo
Presidente da República promulga o Orçamento do Estado para 2026
«Apesar de manter disposições avulsas», lê-se na nota da Presidência
O Presidente da República promulgou, esta segunda-feira, o Orçamento do Estado para 2026.
Na nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destaca a importância da promulgação para «a estabilidade financeira interna e externa», mas alerta que mantém «disposições avulsas».
«Ao promulgar o Orçamento do Estado para 2026, o Presidente da República sublinha a contribuição do Parlamento para a estabilidade financeira interna e externa, o sentido institucional e a compreensão da conjuntura internacional. Quanto ao conteúdo, o Orçamento, apesar de manter disposições avulsas, nomeadamente em domínios relacionados com o uso de fundos europeus, dá um passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo», lê-se.
