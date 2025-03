«Anora» venceu o prémio de Melhor Filme na 97.ª edição dos Óscares, que decorreu na última madrugada no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O filme de Sean Baker, de resto, arrecadou mais quatro prémios muito importantes.

Já o brasileiro «Ainda Estou Aqui» ganhou o Óscar de Melhor Filme Internacional. Ainda assim, o galardão de Melhor Atriz escapou a Fernanda Torres e Mikey Madison causou a surpresa da noite, enquanto «Emilia Pérez» foi o grande derrotado.

A lista completa dos vencedores dos Óscares:

Melhor Filme

Anora

Realização

Sean Baker – Anora

Ator

Adrien Brody - O Brutalista

Atriz

Mikey Madison – Anora

Ator Secundário

Kieran Culkin – A Verdadeira Dor

Atriz Secundária

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Argumento Original

Anora

Argumento Adaptado

Conclave

Filme Internacional

Ainda Estou Aqui (Brasil)

Filme de Animação

Flow

Documentário

No Other Land

Fotografia

O Brutalista

Montagem

Anora

Banda Sonora Original

O Brutalista

Canção

“El Mal” de Emilia Pérez

Efeitos Visuais

Dune: Part Two

Guarda-roupa

Wicked

Caracterização

A Substância

Design de Produção

Wicked

Som

Dune: Parte 2

Curta-Metragem de Animação

In the Shadow of Cypress

Curta-Metragem de Ficção

I’m Not a Robot

Curta-Metragem de Documentário

The Only Girl in the Orchestra