Os filmes portugueses "Ice Merchants", de João Gonzalez, "O homem do lixo", de Alexandra Gonçalves, e "O Lobo solitário", de Filipe Melo, estão entre finalistas a uma nomeação para os Óscares, revelou a Academia de Cinema dos Estados Unidos, esta quarta-feira.

A organização dos prémios de cinema revelou as listas de finalistas de várias categorias dos Óscares, num processo de seleção antes das nomeações.

Na categoria de Curta-Metragem de Animação estão "Ice Merchants", de João Gonzalez, bem como "O homem do lixo", de Alexandra Gonçalves, que têm somado vários prémios em festivais ao longo dos últimos meses.

Nos candidatos às nomeações na categoria de melhor Curta-Metragem está o filme "O lobo solitário", do realizador, argumentista e músico Filipe Melo.

No processo de seleção rumo aos Óscares, fica pelo caminho o filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, que tinha sido proposto por Portugal para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional.

De fora fica também o filme proposto pela Albânia, “A Cup of Coffee and New Shoes On”, protagonizado pelos irmãos Rafael e Edgar Morais e coproduzido por Portugal, pela produtora Maria & Mayer.

As nomeações para a 95.ª edição dos Óscares serão anunciadas a 24 de janeiro de 2023 e a cerimónia está marcada para 12 de março de 2023.