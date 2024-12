Um tiroteio no Palácio do Gelo, em Viseu, provocou um morto e dois feridos, confirmou uma fonte da PSP à CNN Portugal

Através de imagens partilhadas nas redes sociais é possível assistir ao momento em que um dos indivíduos é alvejado, acabando por cair no chão.

O alerta foi dado pelas 18h30, através dos Bombeiros Sapadores, sendo que foram de imediato mobilizados meios do INEM e da Cruz Vermelha para o local.

As equipas da PSP fecharam várias lojas no local e montaram um cerco na zona do incidente para tentar localizar os autores dos crimes.